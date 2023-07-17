У частині Основ’янського району відключають холодну воду: адреси
З 12:00 17 липня до 00:00 18 липня буде припинено водопостачання мешканців частини Основ’янського району Харкова.
Комунальники ремонтуватимуть водовід діаметром 1200 мм на проспекті Гагаріна-вулиці Обоянська, повідомляють у КП «Харківводоканал».
Води не буде на наступних вулицях:
багатоквартирні будинки: вул. Азербайжанська, 11а, 32-40, пров. Азербайжанський, 4-8, 11-13, вул. Єрмаківська, 16, вул. Обоянська, 14/39, 21/2-29/15, вул. Сидоренківська, 36/1К1-48, вул. Редіна, 17-23-а, вул. Ширяєва, 4-а-6-а;
приватний сектор: вул. Азербайжанська, 15/18-43, пров. Азербайжанський, 2-4, 3-11/3, вул. Арматурна, 8-58, 11-а-47, пров. Арматурний, 4, пр. Гагаріна, 150а, вул. Джерельна, 2-6, вул. Єрмаківська, 2-48/18, 5-53, вул. Обоянська, 7-17, 8/43-50/13, вул. Редіна, 3/1-27, вул. Сидоренківська, 29-41, 36/1К2-50/15, пров. Сидоренківський, 8, вул. Червона, 2-4, 3-29, вул. Ширяєва, 1/17-15, 4-16.
Читайте також: «Харківводоканал» підготував до зими насосну станцію у П’ятихатках
Новини за темою:
Ви читали новину: «У частині Основ’янського району відключають холодну воду: адреси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 12:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 12:00 17 липня до 00:00 18 липня буде припинено водопостачання мешканців частини Основ’янського району Харкова.".