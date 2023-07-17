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У частині Основ’янського району відключають холодну воду: адреси

Суспільство 12:31   17.07.2023
Вікторія Яковенко
У частині Основ’янського району відключають холодну воду: адреси

З 12:00 17 липня до 00:00 18 липня буде припинено водопостачання мешканців частини Основ’янського району Харкова.

Комунальники ремонтуватимуть водовід діаметром 1200 мм на проспекті Гагаріна-вулиці Обоянська, повідомляють у КП «Харківводоканал».

Води не буде на наступних вулицях:

багатоквартирні будинки: вул. Азербайжанська, 11а, 32-40, пров. Азербайжанський, 4-8, 11-13, вул. Єрмаківська, 16, вул. Обоянська, 14/39, 21/2-29/15, вул. Сидоренківська, 36/1К1-48, вул. Редіна, 17-23-а, вул. Ширяєва, 4-а-6-а;

приватний сектор: вул. Азербайжанська, 15/18-43, пров. Азербайжанський, 2-4, 3-11/3, вул. Арматурна, 8-58, 11-а-47, пров. Арматурний, 4, пр. Гагаріна, 150а, вул. Джерельна, 2-6, вул. Єрмаківська, 2-48/18, 5-53, вул. Обоянська, 7-17, 8/43-50/13, вул. Редіна, 3/1-27, вул. Сидоренківська, 29-41, 36/1К2-50/15, пров. Сидоренківський, 8, вул. Червона, 2-4, 3-29, вул. Ширяєва, 1/17-15, 4-16.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 12:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 12:00 17 липня до 00:00 18 липня буде припинено водопостачання мешканців частини Основ’янського району Харкова.".