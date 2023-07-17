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Вблизи Харькова до полудня могут раздаваться взрывы – ХОВА

Общество 11:22   17.07.2023
Виктория Яковенко
Вблизи Харькова до полудня могут раздаваться взрывы – ХОВА

17 июля саперы работают в Харьковском районе.

«С 11:30 до 12:00 будут проводиться контролируемые подрывы взрывоопасных предметов в районе села Циркуны», — предупредили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 11:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 июля саперы работают в Харьковском районе.".