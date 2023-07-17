Live
  • Понеділок 17.07.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.05
    • 🟢

Поблизу Харкова до опівдня можуть лунати вибухи – ХОВА

Суспільство 11:22   17.07.2023
Вікторія Яковенко
Поблизу Харкова до опівдня можуть лунати вибухи – ХОВА

17 липня сапери працюють в Харківському районі.

«З 11:30 до 12:00 проводитимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів у районі села Циркуни», – попередили у ХОВА.

Читайте також: Синєгубов про ракетні удари РФ: у Харкові зафіксовано чотири влучання

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків’янин пограбував кіоск, але потрапив на камери відеоспостереження
Харків’янин пограбував кіоск, але потрапив на камери відеоспостереження
17.07.2023
На Куп’янському напрямку ворог атакує, застосовуючи всі види ураження – ЗСУ
На Куп’янському напрямку ворог атакує, застосовуючи всі види ураження – ЗСУ
17.07.2023
У Харкові росіяни двічі били ракетами по одному підприємству
У Харкові росіяни двічі били ракетами по одному підприємству
17.07.2023
Ворог вдарив по Харківщини ракетами С-300 – Мельник
Ворог вдарив по Харківщини ракетами С-300 – Мельник
16.07.2023
Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії
Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії
17.07.2023
Три людини потонули за добу на Харківщині
Три людини потонули за добу на Харківщині
17.07.2023

Новини за темою:

11:26
Росія вбиває українців незалежно від того, чи стоїть міст – Казанський
11:22
Поблизу Харкова до опівдня можуть лунати вибухи – ХОВА
08:59
Зранку обстріляли Харківщину: є поранений – ХОВА
22:21
Харків втретє за добу зазнає ракетної атаки
21:32
Один загинув, троє поранених у Харкові внаслідок ракетного удару – прокуратура

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Поблизу Харкова до опівдня можуть лунати вибухи – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 11:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 липня сапери працюють в Харківському районі.".