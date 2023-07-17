Поблизу Харкова до опівдня можуть лунати вибухи – ХОВА
17 липня сапери працюють в Харківському районі.
«З 11:30 до 12:00 проводитимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів у районі села Циркуни», – попередили у ХОВА.
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Ви читали новину: «Поблизу Харкова до опівдня можуть лунати вибухи – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 11:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 липня сапери працюють в Харківському районі.".