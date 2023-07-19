На Харьковщине увеличилась «серая зона» — Синегубов о Купянском направлении

На Купянском направлении враг постепенно накапливал свои войска, так, что «неожиданности для наших сил там не было».

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«У нас несколько дней россияне проводили активные штурмовые действия на Купянском направлении. Однако успехов не имели. Конечно, у нас несколько увеличилась «серая зона», поскольку еще несколько населенных пунктов попали под огонь и на их, фактически, территории проводятся боевые действия. Наши вооруженные силы свои позиции держат, уничтожают врага. Он там накопил достаточно большие силы для того направления, однако это накопление шло постепенно, поэтому неожиданности для наших сил там не было», — отметил Синегубов.