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На Харківщині збільшилася «сіра зона» – Синєгубов про Куп’янський напрямок

Події 14:05   19.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині збільшилася «сіра зона» – Синєгубов про Куп’янський напрямок

На Куп’янському напрямку ворог поступово накопичував свої війська, тож «несподіванки для наших сил там не було».

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«В нас кілька днів росіяни проводили активні штурмові дії на Куп’янському напрямку. Однак успіхів не мали. Звичайно у нас дещо збільшилася «сіра зона», оскільки ще декілька населених пунктів потрапили під вогонь і на їх, фактично, території проводяться бойові дії. Наші Збройні сили свої позиції тримають, знищують ворога. Він там накопичив достатньо великі сили як для того напрямку, однак це накопичення йшло поступово, тому несподіванки для наших сил там не було», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 14:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог поступово накопичував свої війська, тож «несподіванки для наших сил там не було».".