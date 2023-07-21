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Газовикам на Харьковщине хотят помешать повредить редким животным и растениям

Общество 09:49   21.07.2023
Оксана Горун
Газовикам на Харьковщине хотят помешать повредить редким животным и растениям

Харьковская областная прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительным договор, заключенный Мерефянским горсоветом с газодобывающим предприятием на Харьковщине.

«В 2021 году между Мерефянским городским советом и предприятием были заключены договоры сервитута (ограниченного права пользования землей — Ред.) и переданы в пользование земельные участки площадью почти 2 га для размещения проезда и прокладки временных трубопроводов с целью организации и проведения добычи природного газа. Однако на переданных в пользование предприятию землях зафиксировано существование редких видов животных и растений, подлежащих особой охране, в частности, занесенных в Красную книгу Украины», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, на территории, по которой хотят делать проезд и тянуть трубопроводы, также представлены три вида поселений, занесенных в список Изумрудной сети Европы. Это территории особого природоохранного значения, которые важны для сохранения биоразнообразия.

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«Нарушение требований законодательства и положений Бернской Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе стало основанием для направления прокуратурой соответствующего искового заявления в суд», — пояснили прокуроры.

По их информации Хозяйственный суд Харьковщины уже открыл производство по делу.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 09:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительным договор, заключенный Мерефянским горсоветом с газодобывающим предприятием на Харьковщине".