Газовикам на Харьковщине хотят помешать повредить редким животным и растениям

Харьковская областная прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительным договор, заключенный Мерефянским горсоветом с газодобывающим предприятием на Харьковщине.

«В 2021 году между Мерефянским городским советом и предприятием были заключены договоры сервитута (ограниченного права пользования землей — Ред.) и переданы в пользование земельные участки площадью почти 2 га для размещения проезда и прокладки временных трубопроводов с целью организации и проведения добычи природного газа. Однако на переданных в пользование предприятию землях зафиксировано существование редких видов животных и растений, подлежащих особой охране, в частности, занесенных в Красную книгу Украины», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, на территории, по которой хотят делать проезд и тянуть трубопроводы, также представлены три вида поселений, занесенных в список Изумрудной сети Европы. Это территории особого природоохранного значения, которые важны для сохранения биоразнообразия.

«Нарушение требований законодательства и положений Бернской Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе стало основанием для направления прокуратурой соответствующего искового заявления в суд», — пояснили прокуроры.

По их информации Хозяйственный суд Харьковщины уже открыл производство по делу.