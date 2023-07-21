Газовикам на Харківщині хочуть завадити нашкодити рідкісним тваринам

Харківська обласна прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати недійсним договір, укладений Мереф’янською міськрадою з газодобувним підприємством на Харківщині.

“У 2021 році між Мереф’янською міською радою та підприємством було укладено договори сервітуту та передано у користування земельні ділянки площею майже 2 га для розміщення проїзду та прокладання тимчасових трубопроводів з метою організації та проведення видобування природного газу. Однак на переданих в користування підприємству землях зафіксовано існування рідкісних видів тварин і рослин, що підлягають особливій охороні, зокрема занесених у Червону книгу України“, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокурорів, на території, якою хочуть робити проїзд і тягнути трубопроводи, також представлено три види оселищ, занесених до переліку оселищ Смарагдової мережі Європи. Це території особливого природоохоронного значення, які є важливими для збереження біорізноманіття.

“Порушення вимог законодавства та положень Бернської Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі стало підставою для направлення прокуратурою відповідної позовної заяви до суду”, – пояснили прокурори.

За їхньою інформацією, Господарський суд Харківщини вже відкрив провадження у справі.