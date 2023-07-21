Оккупанты обстреляли Золочевщину: враг уничтожил поле пшеницы
Фото: «Золочевщина»
21 июля армия РФ ударила по Золочевской громаде в Харьковской области. В результате обстрела уничтожен 21 гектар поля пшеницы.
Об этом пишет «Золочевщина» со ссылкой на начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
«Где-то в 11:30 в результате артиллерийских обстрелов окрестностей села Морозова Долина уничтожено поле пшеницы 21 гектар предприятия «Альфа». В это время никто в поле не работал, жертв нет», — рассказал Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 июля армия РФ ударила по Золочевской громаде в Харьковской области. В результате обстрела уничтожен 21 гектар поля пшеницы.".