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Оккупанты обстреляли Золочевщину: враг уничтожил поле пшеницы

Происшествия 14:17   21.07.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты обстреляли Золочевщину: враг уничтожил поле пшеницы Фото: «Золочевщина»

21 июля армия РФ ударила по Золочевской громаде в Харьковской области. В результате обстрела уничтожен 21 гектар поля пшеницы.

Об этом пишет «Золочевщина» со ссылкой на начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

«Где-то в 11:30 в результате артиллерийских обстрелов окрестностей села Морозова Долина уничтожено поле пшеницы 21 гектар предприятия «Альфа». В это время никто в поле не работал, жертв нет», — рассказал Коваленко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 14:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 июля армия РФ ударила по Золочевской громаде в Харьковской области. В результате обстрела уничтожен 21 гектар поля пшеницы.".