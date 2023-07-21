Окупанти обстріляли Золочівщину: ворог знищив поле пшенищі
Фото: “Золочівщина”
21 липня армія РФ вдарила по Золочівській громаді на Харківщині. Внаслідок обстрілу знищено 21 гектар поля пшениці.
Про це пише “Золочівщина” з посиланням на начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
«Десь об 11:30 у результаті артилерійського обстрілу околиць села Морозова Долина знищене поле пшениці 21 гектар підприємства «Альфа». У цей час ніхто в полі не працював, жертв немає», – розповів Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 липня армія РФ вдарила по Золочівській громаді на Харківщині. Внаслідок обстрілу знищено 21 гектар поля пшениці.".