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Окупанти обстріляли Золочівщину: ворог знищив поле пшенищі

Події 14:17   21.07.2023
Вікторія Яковенко
Окупанти обстріляли Золочівщину: ворог знищив поле пшенищі Фото: “Золочівщина”

21 липня армія РФ вдарила по Золочівській громаді на Харківщині. Внаслідок обстрілу знищено 21 гектар поля пшениці.

Про це пише “Золочівщина” з посиланням на начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

«Десь об 11:30 у результаті артилерійського обстрілу околиць села Морозова Долина знищене поле пшениці 21 гектар підприємства «Альфа». У цей час ніхто в полі не працював, жертв немає», – розповів Коваленко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 14:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 липня армія РФ вдарила по Золочівській громаді на Харківщині. Внаслідок обстрілу знищено 21 гектар поля пшениці.".