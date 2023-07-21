Окупанти обстріляли Золочівщину: ворог знищив поле пшенищі

21 липня армія РФ вдарила по Золочівській громаді на Харківщині. Внаслідок обстрілу знищено 21 гектар поля пшениці.

Про це пише “Золочівщина” з посиланням на начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

«Десь об 11:30 у результаті артилерійського обстрілу околиць села Морозова Долина знищене поле пшениці 21 гектар підприємства «Альфа». У цей час ніхто в полі не працював, жертв немає», – розповів Коваленко.