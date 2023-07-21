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Розбиті будинки та поранена: наслідки обстрілів Куп’янщини (фото)

Події 12:26   21.07.2023
Вікторія Яковенко
Розбиті будинки та поранена: наслідки обстрілів Куп’янщини (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Вночі окупанти обстріляли Куп’янськ та село Новоосинове на Харківщині. Внаслідок ударів РФ поранення отримала 56-річна жінка, а також пошкоджені житлові будинки.

Наслідки обстрілів опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

«За даними слідства, в ніч з 20 на 21 липня цього року збройні сили рф вчергове обстріляли Куп’янськ. Пошкоджень зазнали житлові будинки мирних мешканців та господарські споруди. Ворог обстріляв місто з РСЗВ. Крім того, 21 липня близько першої години ночі окупанти завдали ударів по селу Новоосинове. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з артилерії. Поранено 56-річну жінку, наразі її ушпиталили», – зазначили у прокуратурі.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 12:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі окупанти обстріляли Куп’янськ та село Новоосинове на Харківщині. Внаслідок ударів РФ поранення отримала 56-річна жінка, а також пошкоджені житлові будинки.".