Розбиті будинки та поранена: наслідки обстрілів Куп’янщини (фото)

Вночі окупанти обстріляли Куп’янськ та село Новоосинове на Харківщині. Внаслідок ударів РФ поранення отримала 56-річна жінка, а також пошкоджені житлові будинки.

Наслідки обстрілів опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

«За даними слідства, в ніч з 20 на 21 липня цього року збройні сили рф вчергове обстріляли Куп’янськ. Пошкоджень зазнали житлові будинки мирних мешканців та господарські споруди. Ворог обстріляв місто з РСЗВ. Крім того, 21 липня близько першої години ночі окупанти завдали ударів по селу Новоосинове. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з артилерії. Поранено 56-річну жінку, наразі її ушпиталили», – зазначили у прокуратурі.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).