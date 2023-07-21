Троє поранених та загиблий – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої ночі поранення через російського обстрілу отримала мешканка Куп’янського району. За добу поранено двох жителів Богодухівського району, загинув чоловік у Козачій Лопані.

“Цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів с. Новоосинове Куп’янського району отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний будинок”, – написав Синєгубов у телеграмі.

“Внаслідок обстрілу з танка смт Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж. У с. Петрівка Богодухівського району внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років“, – зазначив начальник ХОВА.

Протягом доби ворог масово обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Є руйнування у Вовчанську та в Куп’янську.

“Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки, господарчі споруди. У Куп’янську обстрілами пошкоджено сім приватних будинків“, – навів дані Синєгубов.