Троє поранених та загиблий – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої ночі поранення через російського обстрілу отримала мешканка Куп’янського району. За добу поранено двох жителів Богодухівського району, загинув чоловік у Козачій Лопані.
“Цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів с. Новоосинове Куп’янського району отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний будинок”, – написав Синєгубов у телеграмі.
“Внаслідок обстрілу з танка смт Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж. У с. Петрівка Богодухівського району внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років“, – зазначив начальник ХОВА.
Протягом доби ворог масово обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Є руйнування у Вовчанську та в Куп’янську.
Читайте також: ЗСУ успішно відбили атаки росіян біля села Масютівка на Харківщині – Генштаб
“Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки, господарчі споруди. У Куп’янську обстрілами пошкоджено сім приватних будинків“, – навів дані Синєгубов.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Троє поранених та загиблий – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої ночі поранення через російського обстрілу отримала мешканка Куп’янського району. За добу поранено двох жителів Богодухівського району, загинув чоловік у Козачій Лопані".