Трое раненых и погибший — Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что минувшей ночью ранения из-за российского обстрела получила жительница Купянского района. За сутки ранены двое жителей Богодуховского района, погиб мужчина в Казачьей Лопани.
«Этой ночью в результате вражеских обстрелов с. Новоосиновое Купянского района получила легкие ранения 56-летняя женщина, в госпитализации не нуждалась. Поврежден частный дом», — написал Синегубов в telegram.
«В результате обстрела из танка пгт Казачья Лопань Харьковского района погиб мужчина 60 лет. Поврежден частный дом и гараж. В с. Петровка Богодуховского района в результате артобстрела поврежден многоквартирный дом. Ранения получили двое гражданских мужчин 69 и 52 лет», — отметил начальник ХОВА.
В течение суток враг массированно обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. Есть разрушения в Волчанске и в Купянске.
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«В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены по меньшей мере три частных жилых дома, хозяйственные постройки. В Купянске обстрелами повреждены семь частных домов», — привел данные Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что минувшей ночью ранения из-за российского обстрела получила жительница Купянского района. За сутки ранены двое жителей Богодуховского района, погиб мужчина в Казачьей Лопани".