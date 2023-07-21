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Трое раненых и погибший — Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:48   21.07.2023
Оксана Горун
Трое раненых и погибший — Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что минувшей ночью ранения из-за российского обстрела получила жительница Купянского района. За сутки ранены двое жителей Богодуховского района, погиб мужчина в Казачьей Лопани.

«Этой ночью в результате вражеских обстрелов с. Новоосиновое Купянского района получила легкие ранения 56-летняя женщина, в госпитализации не нуждалась. Поврежден частный дом», — написал Синегубов в telegram.

«В результате обстрела из танка пгт Казачья Лопань Харьковского района погиб мужчина 60 лет. Поврежден частный дом и гараж. В с. Петровка Богодуховского района в результате артобстрела поврежден многоквартирный дом. Ранения получили двое гражданских мужчин 69 и 52 лет», — отметил начальник ХОВА.

В течение суток враг массированно обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. Есть разрушения в Волчанске и в Купянске.

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    • «В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены по меньшей мере три частных жилых дома, хозяйственные постройки. В Купянске обстрелами повреждены семь частных домов», — привел данные Синегубов.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что минувшей ночью ранения из-за российского обстрела получила жительница Купянского района. За сутки ранены двое жителей Богодуховского района, погиб мужчина в Казачьей Лопани".