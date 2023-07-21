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Разбитые дома и раненая: последствия обстрелов Купянщины (фото)

Происшествия 12:26   21.07.2023
Виктория Яковенко
Разбитые дома и раненая: последствия обстрелов Купянщины (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Ночью оккупанты обстреляли Купянск и село Новоосиново на Харьковщине. В результате ударов РФ ранения получила 56-летняя женщина, а также повреждены жилые дома.

Последствия обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

«По данным следствия, в ночь с 20 на 21 июля рф в очередной раз обстреляла Купянск. Повреждения получили жилые дома мирных жителей и хозяйственные постройки. Враг обстрелял город из РСЗО. Кроме того, 21 июля около часа ночи оккупанты нанесли удары по селу Новоосиново. Предварительно установлено, что обстрел велся из артиллерии. Ранена 56-летняя женщина, сейчас ее госпитализировали», — отметили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 12:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью оккупанты обстреляли Купянск и село Новоосиново на Харьковщине. В результате ударов РФ ранения получила 56-летняя женщина, а также повреждены жилые дома.".