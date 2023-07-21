Разбитые дома и раненая: последствия обстрелов Купянщины (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Ночью оккупанты обстреляли Купянск и село Новоосиново на Харьковщине. В результате ударов РФ ранения получила 56-летняя женщина, а также повреждены жилые дома.
Последствия обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.
«По данным следствия, в ночь с 20 на 21 июля рф в очередной раз обстреляла Купянск. Повреждения получили жилые дома мирных жителей и хозяйственные постройки. Враг обстрелял город из РСЗО. Кроме того, 21 июля около часа ночи оккупанты нанесли удары по селу Новоосиново. Предварительно установлено, что обстрел велся из артиллерии. Ранена 56-летняя женщина, сейчас ее госпитализировали», — отметили в прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью оккупанты обстреляли Купянск и село Новоосиново на Харьковщине. В результате ударов РФ ранения получила 56-летняя женщина, а также повреждены жилые дома.".