Прогноз погоды в Харькове на следующую неделю: солнечно, один дождливый день
Фото: Василий Голосный
В течение следующей рабочей недели в Харькове ожидается солнечная и сухая погода, дождь Укргидрометцентр прогнозирует только на пятницу.
В понедельник, 24 июля, — переменная облачность, осадки не предвидятся. Ночью столбики термометров будут показывать 14-16 градусов, днем — 25-27.
Во вторник, 25 июля, — малооблачно, без осадков. Ночью — 16-18, днем — 31-33.
В среду, 26 июля, — малооблачно, без осадков. Ночная температура составит 18-20 градусов, днем — 31-33.
В четверг, 27 июля, — облачно, без осадков. Ночью термометры будут показывать 21-23 градуса, днем — 34-36.
В пятницу, 28 июля, ожидается дождь. Ночная температура — 21-23 градуса, дневная — 26-28.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 21:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение следующей рабочей недели в Харькове ожидается солнечная и сухая погода, дождь Укргидрометцентр прогнозирует только на пятницу.".