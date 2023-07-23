Прогноз погоды в Харькове на следующую неделю: солнечно, один дождливый день

В течение следующей рабочей недели в Харькове ожидается солнечная и сухая погода, дождь Укргидрометцентр прогнозирует только на пятницу.

В понедельник, 24 июля, — переменная облачность, осадки не предвидятся. Ночью столбики термометров будут показывать 14-16 градусов, днем — 25-27.

Во вторник, 25 июля, — малооблачно, без осадков. Ночью — 16-18, днем — 31-33.

В среду, 26 июля, — малооблачно, без осадков. Ночная температура составит 18-20 градусов, днем — 31-33.

В четверг, 27 июля, — облачно, без осадков. Ночью термометры будут показывать 21-23 градуса, днем — 34-36.

В пятницу, 28 июля, ожидается дождь. Ночная температура — 21-23 градуса, дневная — 26-28.