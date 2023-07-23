Live
  • Воскресенье 23.07.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.99
    • 🟢

Прогноз погоды в Харькове на следующую неделю: солнечно, один дождливый день

Общество 21:01   23.07.2023
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове на следующую неделю: солнечно, один дождливый день Фото: Василий Голосный

В течение следующей рабочей недели в Харькове ожидается солнечная и сухая погода, дождь Укргидрометцентр прогнозирует только на пятницу.

В понедельник, 24 июля, — переменная облачность, осадки не предвидятся. Ночью столбики термометров будут показывать 14-16 градусов, днем — 25-27.

Во вторник, 25 июля, — малооблачно, без осадков. Ночью — 16-18, днем — 31-33.

В среду, 26 июля, — малооблачно, без осадков. Ночная температура составит 18-20 градусов, днем — 31-33.

В четверг, 27 июля, — облачно, без осадков. Ночью термометры будут показывать 21-23 градуса, днем — 34-36.

В пятницу, 28 июля, ожидается дождь. Ночная температура — 21-23 градуса, дневная — 26-28.

Читайте также: В укрытия в харьковских подвалах купят лавок на 13 миллионов гривен — ХАЦ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
С 24 июля в Харькове стартуют контрдиверсионные мероприятия. Что это значит
С 24 июля в Харькове стартуют контрдиверсионные мероприятия. Что это значит
23.07.2023, 17:11
Сырский показал, как уничтожают пехоту РФ на Купянском направлении (видео)
Сырский показал, как уничтожают пехоту РФ на Купянском направлении (видео)
23.07.2023, 10:40
На выставках сожженной техники РФ в Харькове ищут запчасти и бьют манекены
На выставках сожженной техники РФ в Харькове ищут запчасти и бьют манекены
23.07.2023, 19:59
«Угрозы ударов в Харькове не будет, когда закончится война». Терехов об учебе
«Угрозы ударов в Харькове не будет, когда закончится война». Терехов об учебе
22.07.2023, 20:12
Прокуратура показала последствия ударов РФ по Купянщине и Изюмщине (фото)
Прокуратура показала последствия ударов РФ по Купянщине и Изюмщине (фото)
23.07.2023, 12:25
В ВСУ подтверждают, что РФ пытается продвинуться к реке Оскол на Харьковщине
В ВСУ подтверждают, что РФ пытается продвинуться к реке Оскол на Харьковщине
23.07.2023, 19:36

Новости по теме:

19:59
На выставках сожженной техники РФ в Харькове ищут запчасти и бьют манекены
19:36
В ВСУ подтверждают, что РФ пытается продвинуться к реке Оскол на Харьковщине
18:39
РФ била по Харьковщине из авиации, минометов и артиллерии — Генштаб ВСУ
18:18
Исчез с территории предприятия: в Харькове разыскивают мальчика с аутизмом
17:34
ДТП под Харьковом: водитель врезался в дерево, погибла его жена (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове на следующую неделю: солнечно, один дождливый день»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 21:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение следующей рабочей недели в Харькове ожидается солнечная и сухая погода, дождь Укргидрометцентр прогнозирует только на пятницу.".