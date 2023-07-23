Прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень: сонячно, один дощовий день
Фото: Василь Голосний
Протягом наступного робочого тижня у Харкові очікується сонячна та суха погода, дощ Укргідрометцентр прогнозує лише на п’ятницю.
У понеділок, 24 липня, – мінлива хмарність, опади не передбачаються. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 14-16 градусів, вдень – 25-27.
У вівторок, 25 липня, – малохмарно, без опадів. Вночі – 16-18, вдень – 31-33.
У середу, 26 липня, – малохмарно, без опадів. Нічна температура становитиме 18-20 градусів, вдень – 31-33.
У четвер, 27 липня, – хмарно, без опадів. Вночі термометри показуватимуть 21-23 градуси, вдень – 34-36.
У п’ятницю, 28 липня, очікується дощ. Нічна температура – 21-23 градуси, денна – 26-28.
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Ви читали новину: «Прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень: сонячно, один дощовий день»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 21:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом наступного робочого тижня у Харкові очікується сонячна та суха погода, дощ Укргідрометцентр прогнозує лише на п’ятницю.".