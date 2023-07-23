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Прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень: сонячно, один дощовий день

Суспільство 21:01   23.07.2023
Олена Нагорна
Прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень: сонячно, один дощовий день Фото: Василь Голосний

Протягом наступного робочого тижня у Харкові очікується сонячна та суха погода, дощ Укргідрометцентр прогнозує лише на п’ятницю.

У понеділок, 24 липня, – мінлива хмарність, опади не передбачаються. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 14-16 градусів, вдень – 25-27.

У вівторок, 25 липня, – малохмарно, без опадів. Вночі – 16-18, вдень – 31-33.

У середу, 26 липня, – малохмарно, без опадів. Нічна температура становитиме 18-20 градусів, вдень – 31-33.

У четвер, 27 липня, – хмарно, без опадів. Вночі термометри показуватимуть 21-23 градуси, вдень – 34-36.

У п’ятницю, 28 липня, очікується дощ. Нічна температура – ​​21-23 градуси, денна – 26-28.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 21:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом наступного робочого тижня у Харкові очікується сонячна та суха погода, дощ Укргідрометцентр прогнозує лише на п’ятницю.".