Прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень: сонячно, один дощовий день

Протягом наступного робочого тижня у Харкові очікується сонячна та суха погода, дощ Укргідрометцентр прогнозує лише на п’ятницю.

У понеділок, 24 липня, – мінлива хмарність, опади не передбачаються. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 14-16 градусів, вдень – 25-27.

У вівторок, 25 липня, – малохмарно, без опадів. Вночі – 16-18, вдень – 31-33.

У середу, 26 липня, – малохмарно, без опадів. Нічна температура становитиме 18-20 градусів, вдень – 31-33.

У четвер, 27 липня, – хмарно, без опадів. Вночі термометри показуватимуть 21-23 градуси, вдень – 34-36.

У п’ятницю, 28 липня, очікується дощ. Нічна температура – ​​21-23 градуси, денна – 26-28.