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В укриття у харківських підвалах куплять лавок на 13 мільйонів гривень – ХАЦ

Суспільство 11:50   23.07.2023
Олена Нагорна
В укриття у харківських підвалах куплять лавок на 13 мільйонів гривень – ХАЦ

У Харкові куплять 13 тисяч лавок для найпростіших укриттів у підвалах багатоповерхівок. Такий договір департамент житлово-комунального господарства міськради планує укласти із КП “Харківспецбуд”.

Вартість однієї лавки – тисяча гривень, а загальна сума угоди складає 13 мільйонів, пише ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на сайт “Prozorro”.

“Варто відзначити, що від початку повномасштабної війни й до червня 2023 року міська рада майже не займалася облаштуванням сховищ. За перші шість місяців цього року з міського бюджету на ремонт укриттів не було витрачено жодної копійки. Зараз ситуація змінюється”, – зазначають активісти.

Також ХАЦ звертає увагу, що хоч договір ще не підписано, на сторінках деяких райадміністрацій у соцмережах вже з’явилася інформація, що лавки почали встановлювати.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові куплять 13 тисяч лавок для найпростіших укриттів у підвалах багатоповерхівок. Такий договір департамент житлово-комунального господарства міськради планує укласти із КП “Харківспецбуд”.".