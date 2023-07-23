В укриття у харківських підвалах куплять лавок на 13 мільйонів гривень – ХАЦ

У Харкові куплять 13 тисяч лавок для найпростіших укриттів у підвалах багатоповерхівок. Такий договір департамент житлово-комунального господарства міськради планує укласти із КП “Харківспецбуд”.

Вартість однієї лавки – тисяча гривень, а загальна сума угоди складає 13 мільйонів, пише ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на сайт “Prozorro”.

“Варто відзначити, що від початку повномасштабної війни й до червня 2023 року міська рада майже не займалася облаштуванням сховищ. За перші шість місяців цього року з міського бюджету на ремонт укриттів не було витрачено жодної копійки. Зараз ситуація змінюється”, – зазначають активісти.

Також ХАЦ звертає увагу, що хоч договір ще не підписано, на сторінках деяких райадміністрацій у соцмережах вже з’явилася інформація, що лавки почали встановлювати.