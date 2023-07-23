В укрытия в харьковских подвалах купят лавок на 13 миллионов гривен — ХАЦ

В Харькове купят 13 тысяч лавок для простейших укрытий в подвалах многоэтажек. Такой договор департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета планирует заключить с КП «Харьковспецстрой».

Стоимость одной лавки — тысяча гривен, а общая сумма сделки составляет 13 миллионов, пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «Prozorro».

«Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны и до июня 2023 года городской совет почти не занимался обустройством укрытий. За первые шесть месяцев этого года из городского бюджета на ремонт укрытий не было потрачено ни копейки. На данный момент ситуация меняется», — отмечают активисты.

Также ХАЦ обращает внимание, что хотя договор еще не подписан, на страницах некоторых райадминистраций в соцсетях уже появилась информация, что лавки начали устанавливать.