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Движение по части улицы Отакара Яроша в Харькове не откроют до конца лета

Общество 20:19   26.07.2023
Елена Нагорная
Движение по части улицы Отакара Яроша в Харькове не откроют до конца лета

Движение транспорта по улице Отакара Яроша, на участке от ул. 23 Августа до переулка 23 Августа, планировали открыть 10 августа, но сроки аварийных работ по замене участка теплотрассы продлили до 31 августа.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета и напоминают, что на период ремонта автобусы курсируют следующим образом:

№20е: ст. м. «Научная» — пр. Науки — ул. Отакара Яроша — ул. 23 Августа — ул. Космонавтов — ул. Деревянко — ул. Балакирева — пер. Балакирева (больница скорой неотложной помощи);

№77е: пер. Балакирева (больница скорой неотложной помощи) — ул. Балакирева — ул. Деревянко — ул. Космонавтов — ул. 23 Августа — ул. Клочковская — пр-д 2-й Панасовский — ул. Большая Панасовская — ул. Евгения Котляра (железнодорожный вокзал).

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 20:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по улице Отакара Яроша, на участке от ул. 23 Августа до переулка 23 Августа, планировали открыть 10 августа, но сроки аварийных работ по замене участка теплотрассы продлили до 31 августа.".