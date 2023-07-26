Рух частиною вулиці Отакара Яроша в Харкові не відкриють до кінця літа
Рух транспорту вулицею Отакара Яроша, на ділянці від вулиці 23 Серпня до провулку 23 Серпня планували відкрити 10 серпня, але строки аварійних робіт із заміни ділянки теплотраси продовжили до 31 серпня.
Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради та нагадують, що на період ремонту автобуси курсують таким чином:
№20е: ст. м. «Наукова» – пр. Науки – вул. Отакара Яроша – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги);
№77е: пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – вул. Космонавтів – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – пр-д 2-й Панасівський – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра (залізничний вокзал).
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Ви читали новину: «Рух частиною вулиці Отакара Яроша в Харкові не відкриють до кінця літа»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 20:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту вулицею Отакара Яроша, на ділянці від вулиці 23 Серпня до провулку 23 Серпня планували відкрити 10 серпня, але строки аварійних робіт із заміни ділянки теплотраси продовжили до 31 серпня.".