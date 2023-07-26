В ВСУ не подтверждают потерю населенных пунктов вблизи Купянска — CNN
В ВСУ отрицают информацию о потере трех населенных пунктов на северо-востоке страны, вблизи Купянска на Харьковщине.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN.
«Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась», — сказал Череватый.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 15:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ВСУ отрицают информацию о потере трех населенных пунктов на северо-востоке страны, вблизи Купянска на Харьковщине.".