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В ВСУ не подтверждают потерю населенных пунктов вблизи Купянска — CNN

Общество 15:38   26.07.2023
Виктория Яковенко
В ВСУ не подтверждают потерю населенных пунктов вблизи Купянска — CNN

В ВСУ отрицают информацию о потере трех населенных пунктов на северо-востоке страны, вблизи Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN.

«Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась», — сказал Череватый.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 15:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ВСУ отрицают информацию о потере трех населенных пунктов на северо-востоке страны, вблизи Купянска на Харьковщине.".