В ВСУ не подтверждают потерю населенных пунктов вблизи Купянска — CNN

В ВСУ отрицают информацию о потере трех населенных пунктов на северо-востоке страны, вблизи Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN.

«Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась», — сказал Череватый.