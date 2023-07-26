У ЗСУ не підтверджують втрату населених пунктів поблизу Куп’янська – CNN

У ЗСУ спростували інформацію щодо втрати трьох населених пунктів на північному сході країни, поблизу Куп’янська на Харківщині.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі CNN.

«Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася», — сказав Череватий.