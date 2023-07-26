У ЗСУ не підтверджують втрату населених пунктів поблизу Куп’янська – CNN
У ЗСУ спростували інформацію щодо втрати трьох населених пунктів на північному сході країни, поблизу Куп’янська на Харківщині.
Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі CNN.
«Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася», — сказав Череватий.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 15:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ЗСУ спростували інформацію щодо втрати трьох населених пунктів на північному сході країни, поблизу Куп’янська на Харківщині.".