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У ЗСУ не підтверджують втрату населених пунктів поблизу Куп’янська – CNN

Суспільство 15:38   26.07.2023
Вікторія Яковенко
У ЗСУ не підтверджують втрату населених пунктів поблизу Куп’янська – CNN

У ЗСУ спростували інформацію щодо втрати трьох населених пунктів на північному сході країни, поблизу Куп’янська на Харківщині.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі CNN.

«Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася», — сказав Череватий.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 15:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ЗСУ спростували інформацію щодо втрати трьох населених пунктів на північному сході країни, поблизу Куп’янська на Харківщині.".