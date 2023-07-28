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Пьяный мужчина упал на рельсы: в метро Харькова останавливали движение (видео)

Происшествия 17:55   28.07.2023
Елена Нагорная
Пьяный мужчина упал на рельсы: в метро Харькова останавливали движение (видео)

Движение по Холодногорско-Заводской линии метрополитена днем 28 июля останавливали из-за того, что в 16:28 на станции «Завод имени Малышева» на рельсы упал пассажир. По данным правоохранителей, он был пьян.

«С контактного рельса было снято напряжение, пассажир — оперативно выведен на платформу. В 16:40 было подано напряжение», — сообщают в пресс-службе метрополитена.

Подробности происшествия выясняются.

Видео: соцсети

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 17:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение по Холодногорско-Заводской линии метрополитена днем 28 июля останавливали из-за того, что в 16:28 на станции «Завод имени Малышева» на рельсы упал пассажир. По данным правоохранителей, он был пьян.".