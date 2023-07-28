П’яний пасажир упав на колію: у метро Харкова зупиняли рух (відео)

Рух Холодногірсько-Заводською лінією метрополітену вдень 28 липня зупиняли через те, що о 16:28 на станції “Завод імені Малишева” на колію впав пасажир. За даними правоохоронців, він був п’яний.

“З контактної рейки було знято напругу, пасажира – оперативно виведено на платформу. О 16:40 було подано напругу”, – повідомляють у пресслужбі метрополітену.

Подробиці події з’ясовуються.

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