П’яний пасажир упав на колію: у метро Харкова зупиняли рух (відео)
Рух Холодногірсько-Заводською лінією метрополітену вдень 28 липня зупиняли через те, що о 16:28 на станції “Завод імені Малишева” на колію впав пасажир. За даними правоохоронців, він був п’яний.
“З контактної рейки було знято напругу, пасажира – оперативно виведено на платформу. О 16:40 було подано напругу”, – повідомляють у пресслужбі метрополітену.
Подробиці події з’ясовуються.
Відео: соцмережі
Читайте також: У Харкові станцію метро «Спортивна» – відкрили: що там робила поліція
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «П’яний пасажир упав на колію: у метро Харкова зупиняли рух (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 17:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух Холодногірсько-Заводською лінією метрополітену вдень 28 липня зупиняли через те, що о 16:28 на станції “Завод імені Малишева” на колію впав пасажир. За даними правоохоронців, він був п’яний.".