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П’яний пасажир упав на колію: у метро Харкова зупиняли рух (відео)

Події 17:55   28.07.2023
Олена Нагорна
П’яний пасажир упав на колію: у метро Харкова зупиняли рух (відео)

Рух Холодногірсько-Заводською лінією метрополітену вдень 28 липня зупиняли через те, що о 16:28 на станції “Завод імені Малишева” на колію впав пасажир. За даними правоохоронців, він був п’яний.

“З контактної рейки було знято напругу, пасажира – оперативно виведено на платформу. О 16:40 було подано напругу”, – повідомляють у пресслужбі метрополітену.

Подробиці події з’ясовуються.

Відео: соцмережі

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 17:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух Холодногірсько-Заводською лінією метрополітену вдень 28 липня зупиняли через те, що о 16:28 на станції “Завод імені Малишева” на колію впав пасажир. За даними правоохоронців, він був п’яний.".