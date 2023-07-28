В Харькове ливень затопил улицы и дороги, временно не ходят трамваи и автобусы
Ливень в Харькове затопил дороги на Салтовке, возле Центрального рынка и в центре города. В результате временно остановили движение общественного транспорта, сообщили в мэрии.
Так, в оба направления не курсируют трамваи на: пр. Героев Харькова – ул. Никитина; ул. Полтавский Путь – ул. Дмитриевская; пров. Пискуновский – Центральный рынок; ул. Героев Труда – ул. Гвардейцев-широнинцев; ул. Академика Павлова – пр. Юбилейный.
Также остановили движение трамваев и автобусов по ул. Клочковская, от ул. Херсонской до ул. Космической, по ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова.
Из-за подтопления временно не курсируют автобусы по ул. Бучмы – ул. Гвардейцев-Широнинцев, пр. Тракторостроителей – пр. Юбилейный, а также троллейбусы на пр. Гагарина, по ул. Молочной, до ул. Дмитрия Коцюбайло, на разворотном круге «ст. г. Защитников Украины», пр. Льва Ландау – ул. Краснодарская, ул. Барабашова – ул. Валентиновская.
Читайте также: В метро Харькова временно остановилось движение Холодногорско-заводской линии
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове ливень затопил улицы и дороги, временно не ходят трамваи и автобусы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 19:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ливня в Харькове затопило дороги на Салтовке, возле Центрального рынка и в центре города. В результате временно остановили движение общественного транспорта, сообщили в мэрии.".