В Харькове ливень затопил улицы и дороги, временно не ходят трамваи и автобусы

Ливень в Харькове затопил дороги на Салтовке, возле Центрального рынка и в центре города. В результате временно остановили движение общественного транспорта, сообщили в мэрии.

Так, в оба направления не курсируют трамваи на: пр. Героев Харькова – ул. Никитина; ул. Полтавский Путь – ул. Дмитриевская; пров. Пискуновский – Центральный рынок; ул. Героев Труда – ул. Гвардейцев-широнинцев; ул. Академика Павлова – пр. Юбилейный.

Также остановили движение трамваев и автобусов по ул. Клочковская, от ул. Херсонской до ул. Космической, по ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова.

Из-за подтопления временно не курсируют автобусы по ул. Бучмы – ул. Гвардейцев-Широнинцев, пр. Тракторостроителей – пр. Юбилейный, а также троллейбусы на пр. Гагарина, по ул. Молочной, до ул. Дмитрия Коцюбайло, на разворотном круге «ст. г. Защитников Украины», пр. Льва Ландау – ул. Краснодарская, ул. Барабашова – ул. Валентиновская.