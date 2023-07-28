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У Харкові злива затопила дороги, тимчасово не ходять трамваї та автобуси

Події 19:41   28.07.2023
Оксана Якушко
У Харкові злива затопила дороги, тимчасово не ходять трамваї та автобуси

Злива у Харкові затопила дороги на Салтівці, біля Центрального ринку та в центрі міста. Внаслідок цього тимчасово зупинили рух громадського транспорту, повідомили в мерії.

Так, в обидва напрямки не курсують трамваї на: пр. Героїв Харкова – вул. Нікітіна; вул. Полтавський Шлях – вул. Дмитріївська; пров. Пискунівський – Центральний ринок; вул. Героїв Праці – вул. Гвардійців-Широнінців; вул. Академіка Павлова – пр. Ювілейний.

Також зупинений рух трамваїв та автобусів на вул. Клочківській, від вул. Херсонської до вул. Космічної, на вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова.

 

Крім того, через підтоплення тимчасово не курсують автобуси на вул. Бучми – вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Тракторобудівників – пр. Ювілейний, а також тролейбуси на пр. Гагаріна, за вул. Молочною, до вул. Дмитра Коцюбайла, на розворотному колі «ст. м. Захисників України», пр. Льва Ландау – вул. Краснодарська, вул. Барабашова – вул. Валентинівська.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 19:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Злива у Харкові затопила дороги на Салтівці, біля Центрального ринку та в центрі міста. Внаслідок цього тимчасово зупинили рух громадського транспорту, повідомили в мерії.".