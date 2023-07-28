У метро Харкова тимчасово зупинився рух Холодногірсько-заводської лінії

У метро тимчасово не ходять поїзди від станції “Армійська” до станції “Індустріальна”, повідомили у прес-службі харківської підземки.

«З технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів на ділянці від станції «Армійська» до станції «Індустріальна» Холодногірсько-заводської лінії. Про відновлення руху поїздів на вказаній ділянці буде повідомлено додатково», – розповіли у підземці.