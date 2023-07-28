У метро Харкова тимчасово зупинився рух Холодногірсько-заводської лінії
У метро тимчасово не ходять поїзди від станції “Армійська” до станції “Індустріальна”, повідомили у прес-службі харківської підземки.
«З технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів на ділянці від станції «Армійська» до станції «Індустріальна» Холодногірсько-заводської лінії. Про відновлення руху поїздів на вказаній ділянці буде повідомлено додатково», – розповіли у підземці.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 19:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У метро тимчасово не ходять поїзди від станції “Армійська” до станції “Індустріальна”, повідомили у прес-службі харківської підземки.".