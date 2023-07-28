В метро Харькова временно остановилось движение Холодногорско-заводской линии
В метро временно не ходят поезда от станции «Армейская» до станции «Индустриальная», сообщили в пресс-службе харьковской подземки.
«По техническим причинам временно приостановлено движение поездов на участке от станции «Армейская» до станции «Индустриальная» Холодногорско-заводской линии. О возобновлении движения поездов на указанном участке сообщат дополнительно», – заявили в метро.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 19:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В метро временно не ходят поезда от станции «Армейская» до станции «Индустриальная», сообщили в пресс-службе харьковской подземки.".