Харьковские воины НГУ отбили попытку наступления РФ вблизи Кременной (видео)
В районе Серебрянского лесничества в Луганской области воины 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии уничтожили технику врага.
Видео меткой работы опубликовали в фейсбуке 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии.
«27 июля примерно в 19:00 танк и БМП с пехотой агрессора заняли боевые позиции для наступления и ведения огня по позициям воинов нашей бригады, которые мужественно держат оборону вблизи поселка Кременная», — рассказали в бригаде.
Однако за врагом уже наблюдали подразделения аэроразведки, которые передали координаты минометному подразделению бригады.
«Командир минометного расчета с позывным «Студент» отдал приказ на открытие огня по вражеской технике и пехоте. При обстреле одна из мин попала в танк орков. Попав под прицельный минометный обстрел и понеся потери в живой силе, враг немедленно был вынужден отступить», — отметили в бригаде.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 11:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Серебрянского лесничества в Луганской области воины 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии уничтожили технику врага.".