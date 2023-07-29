Харьковские воины НГУ отбили попытку наступления РФ вблизи Кременной (видео)

В районе Серебрянского лесничества в Луганской области воины 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии уничтожили технику врага.

Видео меткой работы опубликовали в фейсбуке 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии.

«27 июля примерно в 19:00 танк и БМП с пехотой агрессора заняли боевые позиции для наступления и ведения огня по позициям воинов нашей бригады, которые мужественно держат оборону вблизи поселка Кременная», — рассказали в бригаде.

Однако за врагом уже наблюдали подразделения аэроразведки, которые передали координаты минометному подразделению бригады.

«Командир минометного расчета с позывным «Студент» отдал приказ на открытие огня по вражеской технике и пехоте. При обстреле одна из мин попала в танк орков. Попав под прицельный минометный обстрел и понеся потери в живой силе, враг немедленно был вынужден отступить», — отметили в бригаде.