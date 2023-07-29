Live
  • Сб 29.07.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

Харьковские воины НГУ отбили попытку наступления РФ вблизи Кременной (видео)

Происшествия 11:01   29.07.2023
Виктория Яковенко
Харьковские воины НГУ отбили попытку наступления РФ вблизи Кременной (видео)

В районе Серебрянского лесничества в Луганской области воины 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии уничтожили технику врага.

Видео меткой работы опубликовали в фейсбуке 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии.

«27 июля примерно в 19:00 танк и БМП с пехотой агрессора заняли боевые позиции для наступления и ведения огня по позициям воинов нашей бригады, которые мужественно держат оборону вблизи поселка Кременная», — рассказали в бригаде.

Однако за врагом уже наблюдали подразделения аэроразведки, которые передали координаты минометному подразделению бригады.

«Командир минометного расчета с позывным «Студент» отдал приказ на открытие огня по вражеской технике и пехоте. При обстреле одна из мин попала в танк орков. Попав под прицельный минометный обстрел и понеся потери в живой силе, враг немедленно был вынужден отступить», — отметили в бригаде.

Читайте также: Боец с Харьковщины полз 150 метров с NLAW, чтобы уничтожить вражеский танк

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Машовец рассказал о «тревожных» факторах на Купянском направлении
Машовец рассказал о «тревожных» факторах на Купянском направлении
29.07.2023, 09:53
РФ бросает на Купянское направление лучшие подразделения — Сырский
РФ бросает на Купянское направление лучшие подразделения — Сырский
28.07.2023, 15:01
Ради офлайна: укрытия с нуля по 42 млн грн будут строить под Харьковом (сюжет)
Ради офлайна: укрытия с нуля по 42 млн грн будут строить под Харьковом (сюжет)
29.07.2023, 09:00
В метро Харькова временно остановилось движение Холодногорско-заводской линии
В метро Харькова временно остановилось движение Холодногорско-заводской линии
28.07.2023, 19:18
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
27.07.2023, 09:04
В Харькове ливень затопил улицы и дороги, временно не ходят трамваи и автобусы
В Харькове ливень затопил улицы и дороги, временно не ходят трамваи и автобусы
28.07.2023, 19:41

Новости по теме:

14:07
Боец с Харьковщины полз 150 метров с NLAW, чтобы уничтожить вражеский танк
14:43
Харьковские воины ночью дроном уничтожили вражеский склад (видео)
15:57
Бригада, защищающая Харьковщину, собирает средства на дроны-камикадзе
09:22
Нацгвардию Украины возглавил выпускник харьковского вуза
14:20
Воины харьковской 92 ОМБр из автоматов «приземлили» вражеский Орлан-10 (видео)

  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковские воины НГУ отбили попытку наступления РФ вблизи Кременной (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 11:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Серебрянского лесничества в Луганской области воины 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии уничтожили технику врага.".