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Харківські нацгвардійці відбили спробу наступу РФ поблизу Кремінної (відео)

Події 11:01   29.07.2023
Вікторія Яковенко
Харківські нацгвардійці відбили спробу наступу РФ поблизу Кремінної (відео)

У районі Серебрянського лісництва на Луганщині воїни 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії знищили техніку ворога.

Відео влучної роботи опублікували у фейсбуці 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії.

«27 липня приблизно о 19.00 годині танк та БМП з піхотою агресора зайняли бойові позиції для наступу та ведення вогню по позиціям воїнів нашої бригади, які мужньо тримають оборону і біля селища Кремінна», – розповіли у бригаді.

Однак, за ворогом вже спостерігали підрозділи гвардійської аеророзвідки, які передали координати мінометному підрозділу бригади.

«Командир мінометного розрахунку з позитивним «Студент» віддав наказ на відкриття загороджувального вогню по ворожій техніці та піхоті. Під час обстрілу одна з мін влучила в танк орків. Попавши під прицільний мінометний обстріл та понісши втрати у живій силі, ворог негайно був змушений відступити», – зазначили в бригаді.

Читайте також: Боєць із Харківщини повз 150 метрів із NLAW, щоб знищити ворожий танк

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 11:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Серебрянського лісництва на Луганщині воїни 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії знищили техніку ворога.".