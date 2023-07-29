Харківські нацгвардійці відбили спробу наступу РФ поблизу Кремінної (відео)
У районі Серебрянського лісництва на Луганщині воїни 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії знищили техніку ворога.
Відео влучної роботи опублікували у фейсбуці 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії.
«27 липня приблизно о 19.00 годині танк та БМП з піхотою агресора зайняли бойові позиції для наступу та ведення вогню по позиціям воїнів нашої бригади, які мужньо тримають оборону і біля селища Кремінна», – розповіли у бригаді.
Однак, за ворогом вже спостерігали підрозділи гвардійської аеророзвідки, які передали координати мінометному підрозділу бригади.
«Командир мінометного розрахунку з позитивним «Студент» віддав наказ на відкриття загороджувального вогню по ворожій техніці та піхоті. Під час обстрілу одна з мін влучила в танк орків. Попавши під прицільний мінометний обстріл та понісши втрати у живій силі, ворог негайно був змушений відступити», – зазначили в бригаді.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 11:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Серебрянського лісництва на Луганщині воїни 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії знищили техніку ворога.".