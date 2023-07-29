Харківські нацгвардійці відбили спробу наступу РФ поблизу Кремінної (відео)

У районі Серебрянського лісництва на Луганщині воїни 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії знищили техніку ворога.

Відео влучної роботи опублікували у фейсбуці 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії.

«27 липня приблизно о 19.00 годині танк та БМП з піхотою агресора зайняли бойові позиції для наступу та ведення вогню по позиціям воїнів нашої бригади, які мужньо тримають оборону і біля селища Кремінна», – розповіли у бригаді.

Однак, за ворогом вже спостерігали підрозділи гвардійської аеророзвідки, які передали координати мінометному підрозділу бригади.

«Командир мінометного розрахунку з позитивним «Студент» віддав наказ на відкриття загороджувального вогню по ворожій техніці та піхоті. Під час обстрілу одна з мін влучила в танк орків. Попавши під прицільний мінометний обстріл та понісши втрати у живій силі, ворог негайно був змушений відступити», – зазначили в бригаді.