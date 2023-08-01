Эпидемиологи на Харьковщине бьют тревогу из-за прививок от дифтерии

На Харьковщине за полгода привили от дифтерии и столбняка только 19% от необходимого количества взрослых жителей и 31% — детей.

«За 6 месяцев текущего года получить прививки по Национальному календарю профилактических прививок должны были 50% запланированных контингентов. По итогам I полугодия 2023 года уровень охвата прививками в области остается недостаточным по большинству показателей. Самыми проблемными являются вопросы иммунизации взрослых против дифтерии и столбняка – привиты только 19%, и детей в возрасте 6 лет – привиты только 31% от запланированных», — сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Там напомнили, что к шести годам ребенок должен получить пять прививок от дифтерии и столбняка (в составе комбинированной вакцины). Их делают в два, четыре, шесть и 18 месяцев, а также в 6 лет. В дальнейшем необходимо делать ревакцинацию каждые 10 лет. Первый раз — в 16.

«Взрослые, привитые по календарю, нуждаются в ревакцинации от дифтерии и столбняка на протяжении всей жизни каждые 10 лет: в 26, 36, 46… и т.д.» — подчеркнули эпидемиологи.

По данным Центра, по состоянию на 1 августа Харьковская область в полном объеме обеспечена вакцинами, которые необходимы для иммунизации по национальному календарю прививок.