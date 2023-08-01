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Епідеміологи на Харківщині б’ють на сполох через щеплення від дифтерії

Суспільство 22:29   01.08.2023
Оксана Горун
Епідеміологи на Харківщині б’ють на сполох через щеплення від дифтерії

На Харківщині за пів року прищепили від дифтерії та правця лише 19% від необхідної кількості дорослих мешканців та 31% – дітей.

“За 6 місяців поточного року отримати щеплення за Національним календарем профілактичних щеплень мали 50,0% запланованих контингентів. За підсумками І півріччя 2023 року рівень охоплення щепленнями в області залишається недостатнім по більшості показників. Найпроблемнішими є питання імунізації дорослих проти дифтерії та правця – щеплено лише 19%, та дітей віком 6 років – щеплено лише 31% від запланованих”, — повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Там нагадали, що до шести років дитина має отримати п’ять щеплень від дифтерії та правця (у складі комбінованої вакцини). Їх роблять у два, чотири, шість та 18 місяців, а також у 6 років. Надалі необхідно робити ревакцинацію кожні 10 років. Перший раз – у 16.

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“Дорослі, щеплені за календарем, потребують ревакцинації від дифтерії та правця протягом усього життя кожні 10 років: у 26, 36, 46… тощо”, – наголосили епідеміологи.

За даними Центру, станом на 1 серпня Харківська область у повному обсязі забезпечена вакцинами, які необхідні для імунізації за національним календарем щеплень.

Автор: Оксана Горун
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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за пів року прищепили від дифтерії та правця лише 19% від необхідної кількості дорослих мешканців та 31% – дітей".