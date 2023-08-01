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На Харьковщине женщина погибла в своем доме и попал в больницу мужчина — ГСЧС

Происшествия 10:37   01.08.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине женщина погибла в своем доме и попал в больницу мужчина — ГСЧС

Два пожара, не связанных с вражеской агрессией, произошло в Харьковской области 31 июля. В селе Сеньково Купянского района в результате возгорания частного дома погибла 41-летняя женщина, а в поселке Слобожанское Чугуевского района во время пожара в пятиэтажке отравился угарным газом 29-летний мужчина.

Пожар в селе Сеньково возник около 9 утра в результате короткого замыкания, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных горела крыша частного дома и пристройка к нему на площади около 80 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 11:15.

С 17:49 спасатели тушили пожар в поселке Слобожанское. Там горела квартира на 3-м этаже жилой 5-этажки. Спасатели эвакуировали шестерых человек, в том числе трехлетнего ребенка. 29-летнего мужчину с отравлением угарным газом госпитализировали. В 18:46 огонь потушили. Причина возгорания выясняется.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 10:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара, не связанных с вражеской агрессией, произошло в Харьковской области 31 июля. В селе Сеньково Купянского района в результате возгорания частного дома погибла 41-летняя женщина, а в поселке Слобожанское Чугуевского района во время пожара в пятиэтажке отравился угарным газом 29-летний мужчина.".