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На Харківщині жінка загинула у своєму домі та ушпиталений чоловік – ДСНС

Події 10:37   01.08.2023
Олена Нагорна
На Харківщині жінка загинула у своєму домі та ушпиталений чоловік – ДСНС

Дві пожежі, не пов’язані з ворожою агресією, сталися на Харківщині 31 липня. У селі Сенькове Куп’янського району внаслідок займання приватного будинку загинула 41-річна жінка, а у селищі Слобожанське Чугуївського району під час пожежі у п’ятиповерхівці отруївся чадним газом 29-річний чоловік.

Пожежа в селі Сенькове виникла близько 9 ранку внаслідок короткого замикання, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

На момент прибуття пожежників горів дах приватного дому та прибудова до нього на площі близько 80 квадратних метрів. Пожежу ліквідували об 11:15.

З 17:49 рятувальники гасили пожежу у селищі Слобожанське. Там горіла квартира на 3-му поверсі 5-поверхівки. Рятувальники евакуювали шістьох людей, у зокрема трирічну дитину. 29-річного чоловіка з отруєнням чадним газом ушпиталили. О 18:46 вогонь загасили. Причина займання з’ясовується.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 10:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві пожежі, не пов’язані з ворожою агресією, сталися на Харківщині 31 липня. У селі Сенькове Куп’янського району внаслідок займання приватного будинку загинула 41-річна жінка, а у селищі Слобожанське Чугуївського району під час пожежі у п’ятиповерхівці отруївся чадним газом 29-річний чоловік.".