Live
  • Вт 01.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.32
    • 🟢

«На первом месте – военная обстановка» — Синегубов об офлайн-обучении

Общество 13:20   01.08.2023
Виктория Яковенко
«На первом месте – военная обстановка» — Синегубов об офлайн-обучении Фото: Харьковский горсовет

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что даже при наличии укрытий, соответствующих всем нормам, школы смогут выйти на очное обучение, если это позволит военная обстановка.

«Что касается наличия таких защитных сооружений, то мы только начинаем такую работу. По области у нас более 20 учебных заведений, где сейчас идет строительство, но все равно, даже при наличии защитного сооружения на первом месте – это военная обстановка, которую мы будем иметь. Мы можем сейчас говорить о самых отдаленных населенных пунктах от границы с РФ для того, чтобы там мы могли обеспечить хотя бы элементарную безопасность для наших детей», — отметил Синегубов в эфире нацмарафона.

Читайте также: Ради офлайна: укрытия с нуля по 42 млн грн будут строить под Харьковом (сюжет)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона
31.07.2023, 23:35
Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
31.07.2023, 20:19
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
31.07.2023, 09:47
От удара БпЛА по спорткомплексу в Харькове ранен 63-летний мужчина — Синегубов
От удара БпЛА по спорткомплексу в Харькове ранен 63-летний мужчина — Синегубов
01.08.2023, 08:45
13 лет дали инженеру из Купянска, который хотел вывезти в рф 700 тонн зерна
13 лет дали инженеру из Купянска, который хотел вывезти в рф 700 тонн зерна
31.07.2023, 17:14
Терехов: о недолетевших до Харькова БпЛА, разборе завалов и ситуации со светом
Терехов: о недолетевших до Харькова БпЛА, разборе завалов и ситуации со светом
01.08.2023, 09:37

Новости по теме:

13:20
«На первом месте – военная обстановка» — Синегубов об офлайн-обучении
12:52
Синегубов сообщил, что враг не имеет успехов на Купянщине
12:21
На Харьковщине 9,5 тыс потребителей остались без света из-за обстрелов
11:53
В Изюме вместо уничтоженной россиянами котельной установили три модульные
11:16
«єВідновлення»: 9,3 млн грн уже на счетах жителей Харьковщины – ХОВА

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««На первом месте – военная обстановка» — Синегубов об офлайн-обучении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 13:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что даже при наличии укрытий, соответствующих всем нормам, школы смогут выйти на очное обучение, если это позволит военная обстановка.".