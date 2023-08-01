«На первом месте – военная обстановка» — Синегубов об офлайн-обучении

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что даже при наличии укрытий, соответствующих всем нормам, школы смогут выйти на очное обучение, если это позволит военная обстановка.

«Что касается наличия таких защитных сооружений, то мы только начинаем такую работу. По области у нас более 20 учебных заведений, где сейчас идет строительство, но все равно, даже при наличии защитного сооружения на первом месте – это военная обстановка, которую мы будем иметь. Мы можем сейчас говорить о самых отдаленных населенных пунктах от границы с РФ для того, чтобы там мы могли обеспечить хотя бы элементарную безопасность для наших детей», — отметил Синегубов в эфире нацмарафона.