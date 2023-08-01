“На першому місці – військова обстановка” – Синєгубов про офлайн-навчання

Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що навіть при наявності укриттів, які відповідатимуть усім нормам, школи зможуть вийти на очне навчання, якщо це дозволятиме військова обстановка.

«Стосовно наявності таких захисних споруд, то ми лише розпочинаємо таку роботу. По області у нас понад 20 навчальних закладів, де проводиться наразі будівництво, але все одно, навіть при наявності захисної споруди на першому місці – це військова обстановка, яку ми будемо мати. Ми наразі можемо говорити про найвіддаленіші населені пункти від кордону з РФ для того, щоб там ми могли забезпечити хоча б елементарну безпеку для наших дітей», – зазначив Синєгубов в етері нацмарафону.