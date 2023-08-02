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Как в Харькове разбирают завалы ПТУ, разрушенного вражеским «Шахедом» (видео)

18:20   02.08.2023
Елена Нагорная
Как в Харькове разбирают завалы ПТУ, разрушенного вражеским «Шахедом» (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В Салтовском районе Харькова чрезвычайники продолжают разбирать завалы профессионально-технического училища, частично разрушенного в результате атаки дронов «Шахед» в ночь на 1 августа.

Спасатели-верхолазы из Харьковской области работают совместно с коллегами с Луганщины. С помощью тяжелой инженерной техники и специнструмента они разбирают аварийные конструкции на кровле и верхних этажах здания, пишет пресс-служба облуправления ГСЧС.

Сегодня на месте работают около двадцати спасателей и пять единиц спецтехники.


Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Как сообщали в облпрокуратуре, БпЛА «Шахед» по Харькову россияне запустили около полуночи 1 августа с территории Белгородской области. Попадания были в здание учебного заведения в Салтовском районе и в спортивный объект в Шевченковском районе. Телесные повреждения получил охранник второго объекта.

По данным облуправления ГСЧС, в трехэтажном здании ПТУ были частично разрушены конструкции второго и третьего этажей, перекрытия и крыши.

Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 18:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова чрезвычайники продолжают разбирать завалы профессионально-технического училища, частично разрушенного в результате атаки дронов «Шахед» в ночь на 1 августа.".