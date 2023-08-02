Як у Харкові розбирають завали ПТУ, зруйнованого ворожим “Шахедом” (відео)

У Салтівському районі Харкова надзвичайники продовжують розбирати завали професійно-технічного училища, частково зруйнованого внаслідок атаки дронів “Шахед” у ніч проти 1 серпня.

Рятувальники-верхолази з Харківської області працюють спільно з колегами з Луганщини. За допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту вони розбирають аварійні конструкції на покрівлі та верхніх поверхах будівлі, пише пресслужба облуправління ДСНС.

Сьогодні на місці працюють близько двадцяти рятувальників та п’ять одиниць спецтехніки.



Фото, відео: ГУ ДСНС України в Харківській області

Як повідомляли в облпрокуратурі, БпЛА “Шахед” у Харкові росіяни запустили близько опівночі 1 серпня з території Бєлгородської області. Влучання були у будівлю навчального закладу в Салтівському районі та у спортивний об’єкт у Шевченківському районі. Тілесні ушкодження отримав охоронець другого об’єкта.

За даними облуправління ДСНС, у триповерховій будівлі ПТУ були частково зруйновані конструкції другого та третього поверхів, перекриття та даху.