Помимо авиаудара Петропавловка на Харьковщине подверглась артобстрелу (фото)

Около 18:00 3 августа российские военные нанесли массированный артиллерийский удар по селу Петропавловка Купянского района Харьковской области.

В результате обстрелов на территории частного сектора загорелась крыша одного из домов и две хозяйственные постройки, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Его потушили в 19:30. Жертв и пострадавших нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Как сообщал Генштаб ВСУ в сводке на 18:00, армия РФ нанесла авиаудары в районах поселка Ветеринарное Дергачевской громады, Харькова, села Веселое Липецкой громады, сел Петропавловка и Кисловка Купянского района.