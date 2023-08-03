Помимо авиаудара Петропавловка на Харьковщине подверглась артобстрелу (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Около 18:00 3 августа российские военные нанесли массированный артиллерийский удар по селу Петропавловка Купянского района Харьковской области.
В результате обстрелов на территории частного сектора загорелась крыша одного из домов и две хозяйственные постройки, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Его потушили в 19:30. Жертв и пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Как сообщал Генштаб ВСУ в сводке на 18:00, армия РФ нанесла авиаудары в районах поселка Ветеринарное Дергачевской громады, Харькова, села Веселое Липецкой громады, сел Петропавловка и Кисловка Купянского района.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 23:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18:00 3 августа российские военные нанесли массированный артиллерийский удар по селу Петропавловка Купянского района Харьковской области.".