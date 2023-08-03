Крім авіаудару Петропавлівка на Харківщині зазнала артобстрілу (фото)

Близько 18:00 3 серпня російські військові завдали масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп’янського району Харківської області.

Внаслідок обстрілів на території приватного сектора спалахнув дах одного з будинків та дві господарчі споруди, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загальна площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. Її загасили о 19:30. Жертв та постраждалих немає.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Як повідомляв Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00, армія РФ завдала авіаударів у районах селища Ветеринарне Дергачівської громади, Харкова, села Веселе Липецької громади, сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району.