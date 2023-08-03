Крім авіаудару Петропавлівка на Харківщині зазнала артобстрілу (фото)
Близько 18:00 3 серпня російські військові завдали масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп’янського району Харківської області.
Внаслідок обстрілів на території приватного сектора спалахнув дах одного з будинків та дві господарчі споруди, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Загальна площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. Її загасили о 19:30. Жертв та постраждалих немає.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Як повідомляв Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00, армія РФ завдала авіаударів у районах селища Ветеринарне Дергачівської громади, Харкова, села Веселе Липецької громади, сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 23:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 18:00 3 серпня російські військові завдали масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп’янського району Харківської області.".