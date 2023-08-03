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Крім авіаудару Петропавлівка на Харківщині зазнала артобстрілу (фото)

Події 23:12   03.08.2023
Олена Нагорна
Крім авіаудару Петропавлівка на Харківщині зазнала артобстрілу (фото)

Близько 18:00 3 серпня російські військові завдали масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп’янського району Харківської області.

Внаслідок обстрілів на території приватного сектора спалахнув дах одного з будинків та дві господарчі споруди, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загальна площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. Її загасили о 19:30. Жертв та постраждалих немає.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Як повідомляв Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00, армія РФ завдала авіаударів у районах селища Ветеринарне Дергачівської громади, Харкова, села Веселе Липецької громади, сіл Петропавлівка та Кислівка Куп’янського району.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 23:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 18:00 3 серпня російські військові завдали масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп’янського району Харківської області.".