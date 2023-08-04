Снаряд попал в дом: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов

В поселке Слатино следователи эксгумировали труп 46-летнего местного жителя.

Мужчина погиб 10 апреля прошлого года, попавши под вражеский обстрел. В тот момент житель находился в собственном доме, куда и попал российский снаряд. Житель погиб на месте, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По факту смерти мужчины проводят досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством» (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.