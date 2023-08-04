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Снаряд попал в дом: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов

Происшествия 13:56   04.08.2023
Виктория Яковенко
Снаряд попал в дом: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов Фото: Харьковская областная прокуратура

В поселке Слатино следователи эксгумировали труп 46-летнего местного жителя.

Мужчина погиб 10 апреля прошлого года, попавши под вражеский обстрел. В тот момент житель находился в собственном доме, куда и попал российский снаряд. Житель погиб на месте, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По факту смерти мужчины проводят досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством» (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 13:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Слатино следователи эксгумировали труп 46-летнего местного жителя.".