Снаряд попал в дом: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов
Фото: Харьковская областная прокуратура
В поселке Слатино следователи эксгумировали труп 46-летнего местного жителя.
Мужчина погиб 10 апреля прошлого года, попавши под вражеский обстрел. В тот момент житель находился в собственном доме, куда и попал российский снаряд. Житель погиб на месте, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По факту смерти мужчины проводят досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством» (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 13:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Слатино следователи эксгумировали труп 46-летнего местного жителя.".