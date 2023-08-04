Снаряд влучив у дім: на Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів

У селищі Слатине слідчі ексгумували труп 46-річного місцевого мешканця.

Чоловік загинув 10 квітня минулого року, потрапивши під ворожий обстріл. На той момент мешканець знаходився у власному будинку, куди і влучив російський снаряд. Житель загинув на місці, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За фактом смерті чоловіка проводять досудове розслідування за статтею «порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством» (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Тіло направили на судово-медичну експертизу.