Артилерія, міномети, танки, КАБ і ракети – Синєгубов про добу на Харківщині

Протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок обстрілів армії РФ на Харківщині не зафіксовано, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Протягом минулої доби ворог масовано з артилерії, мінометів, танків, використовуючи КАБ та ракетне озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області”, – пише голова ХОВА.

▪️ У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

▪️ У селі Бударки Чугуївського району внаслідок обстрілу з танку сталася пожежа у приватному домоволодінні.

▪️ По селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованої авіабомбою, пошкоджено приватний будинок.

▪️ Внаслідок обстрілу селища Козача Лопань Харківського району пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди.

▪️ У селі Петропавлівка Куп’янського району через обстріл сталася масштабна пожежа в будинку, пошкоджено гараж та дві господарчі споруди.