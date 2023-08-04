Артилерія, міномети, танки, КАБ і ракети – Синєгубов про добу на Харківщині
Протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок обстрілів армії РФ на Харківщині не зафіксовано, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Протягом минулої доби ворог масовано з артилерії, мінометів, танків, використовуючи КАБ та ракетне озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області”, – пише голова ХОВА.
▪️ У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.
▪️ У селі Бударки Чугуївського району внаслідок обстрілу з танку сталася пожежа у приватному домоволодінні.
▪️ По селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованої авіабомбою, пошкоджено приватний будинок.
▪️ Внаслідок обстрілу селища Козача Лопань Харківського району пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди.
▪️ У селі Петропавлівка Куп’янського району через обстріл сталася масштабна пожежа в будинку, пошкоджено гараж та дві господарчі споруди.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 08:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок обстрілів армії РФ на Харківщині не зафіксовано, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".