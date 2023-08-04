Артиллерия, минометы, танки, КАБ и ракеты — Синегубов о сутках на Харьковщине

В течение суток пострадавших среди гражданского населения в результате обстрелов армии РФ на Харьковщине не зафиксировано, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки враг массированно из артиллерии, минометов, танков, используя КАБ и ракетное вооружение обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области», — пишет глава ХОВА.

▪️ В городе Волчанск Чугуевского района обстрелами повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

▪️ В селе Бударки Чугуевского района в результате обстрела из танка произошел пожар в частном домовладении.

▪️ По селу Чернещина Изюмского района враг нанес удар управляемой авиабомбой, поврежден частный дом.

▪️ Вследствие обстрела поселка Казачья Лопань Харьковского района повреждены три частных дома, хозяйственные постройки.

▪️ В селе Петропавловка Купянского района из-за обстрелов произошел масштабный пожар в доме, поврежден гараж и две хозяйственные постройки.