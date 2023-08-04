Артиллерия, минометы, танки, КАБ и ракеты — Синегубов о сутках на Харьковщине
В течение суток пострадавших среди гражданского населения в результате обстрелов армии РФ на Харьковщине не зафиксировано, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«За прошедшие сутки враг массированно из артиллерии, минометов, танков, используя КАБ и ракетное вооружение обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области», — пишет глава ХОВА.
▪️ В городе Волчанск Чугуевского района обстрелами повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
▪️ В селе Бударки Чугуевского района в результате обстрела из танка произошел пожар в частном домовладении.
▪️ По селу Чернещина Изюмского района враг нанес удар управляемой авиабомбой, поврежден частный дом.
▪️ Вследствие обстрела поселка Казачья Лопань Харьковского района повреждены три частных дома, хозяйственные постройки.
▪️ В селе Петропавловка Купянского района из-за обстрелов произошел масштабный пожар в доме, поврежден гараж и две хозяйственные постройки.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 08:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток пострадавших среди гражданского населения в результате обстрелов армии РФ на Харьковщине не зафиксировано, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".