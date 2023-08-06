58-летняя женщина погибла на Харьковщине из-за обстрела – Синегубов

Сегодня оккупанты снова нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате вражеского обстрела села Подолы в Купянском районе погибла женщина 58 лет, мужчина 66 лет получил ранения, госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказал Синегубов.

Разрушен частный дом, возник пожар в хозяйственной постройке.