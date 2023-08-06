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58-летняя женщина погибла на Харьковщине из-за обстрела – Синегубов

Происшествия 12:51   06.08.2023
Оксана Якушко
58-летняя женщина погибла на Харьковщине из-за обстрела – Синегубов

Сегодня оккупанты снова нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате вражеского обстрела села Подолы в Купянском районе погибла женщина 58 лет, мужчина 66 лет получил ранения, госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказал Синегубов.

Разрушен частный дом, возник пожар в хозяйственной постройке.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 12:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня оккупанты снова нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".