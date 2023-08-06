58-річна жінка загинула на Харківщині через обстріл – Синєгубов
Сьогодні окупанти знову завдали ударів по населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок ворожого обстрілу села Подоли у Куп’янському районі загинула жінка 58 років, чоловік 66 років отримав поранення, госпіталізований до медичного закладу», – розповів Синєгубов.
Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 12:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні окупанти знову завдали ударів по населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".