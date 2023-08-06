58-річна жінка загинула на Харківщині через обстріл – Синєгубов

Сьогодні окупанти знову завдали ударів по населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок ворожого обстрілу села Подоли у Куп’янському районі загинула жінка 58 років, чоловік 66 років отримав поранення, госпіталізований до медичного закладу», – розповів Синєгубов.

Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.