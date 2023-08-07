Слобожанский Отелло из ревности забил жену палкой до смерти под Харьковом

31-летний мужчина забил насмерть свою 51-летнюю гражданскую жену из-за подозрения в измене, сообщила полиция Харьковской области.

Ссора между гражданскими супругами произошла поздно вечером 5 августа. Шум был такой, что сосед позвонил в полицию Чугуева и сообщил, что вероятно во время ссоры мужчина убил женщину.

На месте происшествия следователи установили, что в одном из частных домов города Чугуева между 31-летним злоумышленником и потерпевшей произошел спор на почве ревности. Будучи пьяным, мужчина избивал сожительницу кулаками, ногами и деревянной палкой. Когда он понял, что его супруга не дышит, то прибежал к соседу, который и вызвал полицию.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Задержанному уже сообщили о подозрении. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.