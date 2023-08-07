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Слобожанський Отелло з ревнощів забив дружину ціпком до смерті під Харковом

Події 17:44   07.08.2023
Оксана Якушко
Слобожанський Отелло з ревнощів забив дружину ціпком до смерті під Харковом

31-річний чоловік забив свою 51-річну цивільну дружину через підозру у зраді, повідомила поліція Харківської області.

Сварка між цивільним подружжям сталася пізно ввечері 5 серпня. Галас був такий, що сусід зателефонував до поліції Чугуєва і повідомив, що ймовірно під час сварки чоловік вбив жінку.

 

На місці події слідчі встановили, що в одному із приватних будинків міста Чугуєва між 31-річним нападником та потерпілою сталася суперечка на ґрунті ревнощів. Знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, чоловік почав бити співмешканку кулаками, ногами та палицею. Коли чоловік зрозумів, що 51-річна жінка не дихає, він розповів все сусіду, який і викликав поліцію.

 

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Затриманому вже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Читайте також: 9 років за вбивство через ревнощі отримав мешканець Харківщини

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 17:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31-річний чоловік забив свою 51-річну цивільну дружину через підозру у зраді, повідомила поліція Харківської області.".