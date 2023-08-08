Новое оборудование за €8,5 млн. Харьковская ТЭЦ-5 готовится к зиме

Харьковскую ТЭЦ-5, в которую несколько раз попали вражеские ракеты, отремонтируют на средства Фонда поддержки энергетики Украины, рассказал руководитель теплоцентрали Александр Минкович.

«Харьковская ТЭЦ-5 жизненно необходима не только Слобожанщине, но и всей Украине как объект критической инфраструктуры. С Министерством энергетики у нас подписано рамочное соглашение по интеграции ТЭЦ-5 в международный хаб – Фонд поддержки энергетики Украины. Для оперативного обновления мощностей ТЭЦ-5 Фонд выделит нам необходимое оборудование, эквивалентное 8,5 млн. евро», — говорит Александр Минкович.

ТЭЦ-5 планирует присоединиться к государственной программе льготного кредитования «5-7-9», которая стала доступной и для энергосектора. В настоящее время продолжаются переговоры с банками.

Относительно генерации электроэнергии, обеспечения резервирования, постоянства работы энергоузла харьковской системы и успешного прохождения отопительного сезона в целом, — для этого необходима работа электрооборудования, которое повреждено в результате вражеских обстрелов, и сейчас активно восстанавливается.

«Наша станция пережила 9 вражеских атак со значительными разрушениями и ранеными людьми. Но высококвалифицированные специалисты остаются на рабочих местах, выполняют свои обязанности. Конечно, ситуация в отрасли непростая. Но мы выстоим, потому что закалены прошлой зимой и приобретенным опытом», — отметил

Но, несмотря на оперативно приведенное в порядок теплофикационное оборудование, необходимое для подачи горячей воды и старта отопительного сезона, для теплоцентрали остается неопределенной позиция главного заказчика услуг – КП «Харьковские тепловые сети».

Более месяца назад в ХТМ направили новые договоры на горячее водоснабжение и отпуск тепла, поскольку срок предварительного соглашения истек 30 июня. Однако до сих пор КП «ХТМ» не заключило соглашения с ТЭЦ-5.