Нове обладнання за €8,5 млн. Харківська ТЕЦ-5 готується до зими

Харківську ТЕЦ-5, по якій кілька разів поцілили ворожі ракети, відремонтують коштом Фонду підтримки енергетики України, розповів керівник теплоцентралі Олександр Мінкович.

“Харківська ТЕЦ-5 життєво необхідна не лише Слобожанщині, але і всій Україні як об’єкт критичної інфраструктури. Із Міністерством енергетики у нас підписана рамкова угода щодо інтеграції ТЕЦ-5 до міжнародного хабу – Фонду підтримки енергетики України. Для оперативного поновлення потужностей ТЕЦ-5 Фонд виділить нам необхідне обладнання, еквівалентне 8,5 млн євро”, – каже Олександр Мінкович.

ТЕЦ-5 планує долучитися до державної програми пільгового кредитування «5-7-9», що нині стала доступною і для енергосектора. Наразі тривають переговори із банківськими установами.

Щодо генерації електроенергії, забезпечення резервування, сталості роботи енерговузла харківської системи та успішного проходження опалювального сезону в цілому, – для цього необхідне функціонування електрообладнання, яке було пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів, і наразі активно відновлюється.

«Наша станція пережила 9 ворожих атак зі значними руйнуваннями і пораненими людьми. Але висококваліфіковані фахівці залишаються на робочих місцях, виконують свої обов’язки. Звісно, ситуація в галузі непроста. Та ми вистоїмо, бо загартовані минулою зимою і набутим досвідом», – зазначив

Але, незважаючи на оперативно приведене до ладу теплофікаційне обладнання, необхідне для подачі гарячої води і старту опалювального сезону, для теплоцентралі залишається невизначеною позиція головного замовника послуг – КП «Харківські теплові мережі».

Понад місяць тому до ХТМ надіслали нові договори на гаряче водопостачання і відпуск тепла, оскільки термін попередньої угоди сплинув 30 червня. Проте й досі КП «ХТМ» не уклало угоди із ТЕЦ-5.