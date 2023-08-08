Нове обладнання за €8,5 млн. Харківська ТЕЦ-5 готується до зими
Харківську ТЕЦ-5, по якій кілька разів поцілили ворожі ракети, відремонтують коштом Фонду підтримки енергетики України, розповів керівник теплоцентралі Олександр Мінкович.
“Харківська ТЕЦ-5 життєво необхідна не лише Слобожанщині, але і всій Україні як об’єкт критичної інфраструктури. Із Міністерством енергетики у нас підписана рамкова угода щодо інтеграції ТЕЦ-5 до міжнародного хабу – Фонду підтримки енергетики України. Для оперативного поновлення потужностей ТЕЦ-5 Фонд виділить нам необхідне обладнання, еквівалентне 8,5 млн євро”, – каже Олександр Мінкович.
ТЕЦ-5 планує долучитися до державної програми пільгового кредитування «5-7-9», що нині стала доступною і для енергосектора. Наразі тривають переговори із банківськими установами.
Щодо генерації електроенергії, забезпечення резервування, сталості роботи енерговузла харківської системи та успішного проходження опалювального сезону в цілому, – для цього необхідне функціонування електрообладнання, яке було пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів, і наразі активно відновлюється.
«Наша станція пережила 9 ворожих атак зі значними руйнуваннями і пораненими людьми. Але висококваліфіковані фахівці залишаються на робочих місцях, виконують свої обов’язки. Звісно, ситуація в галузі непроста. Та ми вистоїмо, бо загартовані минулою зимою і набутим досвідом», – зазначив
Але, незважаючи на оперативно приведене до ладу теплофікаційне обладнання, необхідне для подачі гарячої води і старту опалювального сезону, для теплоцентралі залишається невизначеною позиція головного замовника послуг – КП «Харківські теплові мережі».
Понад місяць тому до ХТМ надіслали нові договори на гаряче водопостачання і відпуск тепла, оскільки термін попередньої угоди сплинув 30 червня. Проте й досі КП «ХТМ» не уклало угоди із ТЕЦ-5.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 14:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківську ТЕЦ-5, по якій кілька разів поцілили ворожі ракети, відремонтують коштом Фонду підтримки енергетики України, розповів керівник теплоцентралі Олександр Мінкович.".