У Харкові взимку “рахували хвилини до точки неповернення” – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зізнався, що минулої зими були ситуації, коли енергосистема в Харкові була на межі – ще трошки, і її неможливо було б запустити.

Харків’янам про критичність ситуації не говорили, “щоб не ширити паніку”, сказав Синєгубов у інтерв’ю “Укрінформу”.

“Бувало таке, що ми рахували хвилини до точки неповернення, коли запустити енергосистему Харкова вже б не вдалося, і як наслідок – опалювальну систему також”, – зізнався Синєгубов.

За його словами, для відновлення системи “робились унікальні речі”.

“Вісім разів запускали систему опалення в Харкові, ТЕЦ-5 запускалася з нуля, хоча за алгоритмом це неможливо, вона має запускатися раз на сезон. Або коли перебили магістральний газопровід і ТЕЦ-5 залишилася без газу, теплоцентраль в аварійному режимі працювала майже дві доби на мазуті. Так, це передбачено, але це дуже складно. Люди трудилися декілька діб без відпочинку, щоб усе відновити“, — навів приклади начальник ХОВА.