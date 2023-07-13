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У Харкові взимку “рахували хвилини до точки неповернення” – ХОВА

Суспільство 21:02   13.07.2023
Оксана Горун
У Харкові взимку “рахували хвилини до точки неповернення” – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зізнався, що минулої зими були ситуації, коли енергосистема в Харкові була на межі – ще трошки, і її неможливо було б запустити.

Харків’янам про критичність ситуації не говорили, “щоб не ширити паніку”, сказав Синєгубов у інтерв’ю “Укрінформу”.

“Бувало таке, що ми рахували хвилини до точки неповернення, коли запустити енергосистему Харкова вже б не вдалося, і як наслідок – опалювальну систему також”, – зізнався Синєгубов.

За його словами, для відновлення системи “робились унікальні речі”.

Вісім разів запускали систему опалення в Харкові, ТЕЦ-5 запускалася з нуля, хоча за алгоритмом це неможливо, вона має запускатися раз на сезон. Або коли перебили магістральний газопровід і ТЕЦ-5 залишилася без газу, теплоцентраль в аварійному режимі працювала майже дві доби на мазуті. Так, це передбачено, але це дуже складно. Люди трудилися декілька діб без відпочинку, щоб усе відновити“, — навів приклади начальник ХОВА.

Читайте також: “Ми маємо з цим жити” — Синєгубов про загрозу Харківщині з боку РФ

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 21:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зізнався, що минулої зими були ситуації, коли енергосистема в Харкові була на межі – ще трошки, і її неможливо було б запустити".