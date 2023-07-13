У Харкові взимку “рахували хвилини до точки неповернення” – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зізнався, що минулої зими були ситуації, коли енергосистема в Харкові була на межі – ще трошки, і її неможливо було б запустити.
Харків’янам про критичність ситуації не говорили, “щоб не ширити паніку”, сказав Синєгубов у інтерв’ю “Укрінформу”.
“Бувало таке, що ми рахували хвилини до точки неповернення, коли запустити енергосистему Харкова вже б не вдалося, і як наслідок – опалювальну систему також”, – зізнався Синєгубов.
За його словами, для відновлення системи “робились унікальні речі”.
“Вісім разів запускали систему опалення в Харкові, ТЕЦ-5 запускалася з нуля, хоча за алгоритмом це неможливо, вона має запускатися раз на сезон. Або коли перебили магістральний газопровід і ТЕЦ-5 залишилася без газу, теплоцентраль в аварійному режимі працювала майже дві доби на мазуті. Так, це передбачено, але це дуже складно. Люди трудилися декілька діб без відпочинку, щоб усе відновити“, — навів приклади начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 21:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зізнався, що минулої зими були ситуації, коли енергосистема в Харкові була на межі – ще трошки, і її неможливо було б запустити".